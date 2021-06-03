В рамках подготовки к чемпионату Европы национальные команды Германии и Дании не выявили сильнейшего. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

Товарищеские матчи

Германия – Дания – 1:1

Голы: Нойхаус, 48 – Поульсен, 71

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Главные события в контрольном матче развернулись после перерыва. На 48-й минуте Флориан Нойхаус лучше всех сориентировался на отскоке после фланговой подачи и расстрелял Шмейхеля из пределов штрафной. Однако, на 71-й Эриксен искусным разрезным пасом из центрального круга вывел на ударную позицию Юсуфа Поульсена, а тот точно пробил в ближний угол ворот Нойера.

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