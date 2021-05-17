В рамках 33-го тура немецкой Бундеслиги Вольфсбург не удержал победу над РБ Лейпциг на выезде. Смотрите видео забитых мячей и лучших мгновений поединка.

"Волки" Гласнера шокировали хозяев двумя голами Максимилиана Филиппа в первой половине. Сначала нападающий разрядил пушку с линии штрафной, получив пас от Арнольда. А перед перерывом он же в одно касание замкнул прострел Баку.

Победа на вес Лиги чемпионов в видеообзоре матча Майнц – Боруссия Д – 1:3

"Красные быки", однако, смогли оформить камбэк во втором тайме. Старт ему дал Джастин Клюйверт на 51-й минуте. Сын легенды классно открылся в свободной зоне, уложил на газон Мбабу и пробил мимо Кастелса. В свою очередь Марсель Забитцер уверенно реализовал одиннадцатиметровый, назначенный после вмешательства VAR.

Боруссия Д победила Майнц, Вольфсбург удержал боевую ничью с РБ Лейпциг – "шмели" и "волки" официально вышли в ЛЧ