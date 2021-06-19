Англия прогнозируемо захватила инициативу в первой половине, но это никак не помогло в создании моментов – единственный острый удар нанес Стоунз, который попал в штангу после подачи углового. Шотландия отвечала остро – Стоунз заблокировал удар Адамса вплотную, а Пикфорд спасал после выстрела О'Донелла.

Англия расписала ничью с Шотландией в нервном дерби на Уэмбли

После перерыва Англию спасал Рис Джеймс, который головой вынес мяч с линии ворот. Концовка тайма проходила уже без остроты, а единственным опасным моментом была толкотня игроков обеих команд у ворот Шотландии уже в компенсированное время – в итоге британские сборные разошлись миром. Эта ничья позволила Англии набрать 4 очка и остаться второй, а Шотландия с 1 пунктом последняя (у Хорватии такое же количество очков).