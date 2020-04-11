Бобко признался, почему решил не возвращаться в Украину на время карантина

Полузащитник Торпедо Кутаиси Иван Бобко рассказал, как проводит досуг во время карантина в Грузии.

"15 марта был остановлен чемпионат. Сначала говорилось, что к первому апреля, однако затем, в конце марта, сделали общий карантин без конечного срока. Поэтому никакой ясности, как и в других странах, в Грузии из-за коронавируса нет. Мы находимся в домах, в самоизоляции и в телефонном режиме ждем хорошие новости для выхода из карантина.

Швед стал жертвой коронавируса – Селтик объявил о снижении зарплат

В магазин пускают по пару человек, выходим на улицу в масках и печатях. Группами нельзя собираться. Но паники в Кутаиси нет, у магазинах дефицита продуктов тоже не наблюдается. Даже с туалетной бумагой.

Когда началась эпидемия, все аэропорты были переполнены, люди хотели вернуться домой. В таком массовом скоплении людей не хотелось заразиться, поэтому желание поехать домой тоже отпал. С девушкой решили остаться в Грузии и переждать это время здесь.

В нелюдных местах можно выйти на пробежку. Но каждый день не получается, поэтому часть программы выполняю дома. Как-то в Сербии восстанавливался после травмы. Теперь эти упражнения использую в индивидуальных занятиях", – поделился Бобко в интервью Команда№1.

Отметим, что украинец присоединился к Торпедо Кутаиси в феврале 2020 году на правах свободного агента.

Тренер збірної України як автор грандіозного скандалу на ЧС – кривава драма з безпрецедентним рішенням ФІФА