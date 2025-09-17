Загребское Динамо на своем официальном сайте объявило о том, что Звонимир Бобан стал его президентом. Он был назначен на эту должность по итогам голосования.

На Максимире состоялось первое заседание нового состава Ассамблеи клуба, на котором присутствовали все 50 членов. На этой сессии были утверждены все результаты субботних выборов. Ассамблея также приняла решение присвоить действующему президенту Велимиру Зайцу звание почетного президента Клуба.

После объявления результатов Бобан обнял Зайца, после чего расплакался от эмоций.

Напомним, что Динамо З – родной клуб Бобана, за который он выступал с 1985 по 1991 год.

