Бобан: Иногда сам себя спрашиваю, что я делаю в Милане

Директор Милана по футбольным вопросам Звонимир Бобан пошутил, что сам не знает ответа на вопрос, почему он работает с "россонери".

"Что я делаю в Милане? Я иногда сам себя об этом спрашиваю (смеется. - примечание). Это шутка. Мне нравится находиться в Милане. Мы переживаем трудный момент. Увольнение тренера – это поражение для всех, это решение, которое приняли мы все.

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Я здесь для того, чтобы сделать Милан снова великим. Я пока в клубе недолго, нам нужно упорно работать во всех направлениях", – цитирует Бобана sempremilan.com.

Напомним, что хорват начал работу в Милане прошлым летом после приглашения Паоло Мальдини. Ради "россонери" Бобан отказался от должности в ФИФА.

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