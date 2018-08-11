toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ТРАНСФЕРЫ АПЛ ШАХТЕР - ВОРСКЛА

Боатенг травмировался и может пропустить Суперкубок Германии

19:20 8 Читати українською
Боатенг травмировался и может пропустить Суперкубок Германии
Жером Боатенг / Getty Images

Защитник Баварии Жером Боатенг может не сыграть в Суперкубке Германии против Айнтрахта.

Жером Боатенг получил травму во время тренировки мюнхенской Баварии, сообщает Bild.

Бавария заинтересована в трансфере Ракитича

Таким образом, защитник рискует пропустить матч за Суперкубок Германии против Айнтрахта Франкфурт, который состоится в воскресенье, 12 августа.

Защитник "красных" стремился подписать Манчестер Юнайтед, но футболист лично сообщил Жозе Моуринью, что не собирается переезжать на Олд Траффорд.

Теги
Жером Боатенг Жером Боатенг Бавария Бавария Германия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Супряга официально стал игроком Динамо
    Україна — 10 авг1590 Супряга официально стал игроком Динамо
1
час
:
6
мин
Атлетико
22:00
Интер
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук