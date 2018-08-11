Боатенг травмировался и может пропустить Суперкубок Германии

Защитник Баварии Жером Боатенг может не сыграть в Суперкубке Германии против Айнтрахта.

Жером Боатенг получил травму во время тренировки мюнхенской Баварии, сообщает Bild.

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Таким образом, защитник рискует пропустить матч за Суперкубок Германии против Айнтрахта Франкфурт, который состоится в воскресенье, 12 августа.

Защитник "красных" стремился подписать Манчестер Юнайтед, но футболист лично сообщил Жозе Моуринью, что не собирается переезжать на Олд Траффорд.