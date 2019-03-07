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Боатенг спел хит Майкла Джексона в честь дня рождения – Умтити в восторге от вокала своего партнера в Барселоне

20:24 45 Читати українською
Боатенг спел хит Майкла Джексона в честь дня рождения – Умтити в восторге от вокала своего партнера в Барселоне
Кевин-Принс Боатенг / фото из соцсетей

Полузащитник Барселоны Кевин-Принс Боатенг продемонстрировал свои вокальные способности.

Вчера Боатенг отмечал свой 32-й день рождения. По этому случаю ганец в раздевалке Барселоны исполнил известную композицию Майкла Джексона "You Are Not Alone". Особенно доволен талантом своего одноклубника был Самюэль Умтити.

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Боатенг уже давно известен своим увлечением творчеством Джексона. В 2011 году после чемпионства Милана он станцевал лунную походку.

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