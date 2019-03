Боатенг спел хит Майкла Джексона в честь дня рождения – Умтити в восторге от вокала своего партнера в Барселоне

Полузащитник Барселоны Кевин-Принс Боатенг продемонстрировал свои вокальные способности.

Вчера Боатенг отмечал свой 32-й день рождения. По этому случаю ганец в раздевалке Барселоны исполнил известную композицию Майкла Джексона "You Are Not Alone". Особенно доволен талантом своего одноклубника был Самюэль Умтити.

Боатенг уже давно известен своим увлечением творчеством Джексона. В 2011 году после чемпионства Милана он станцевал лунную походку.

