Боатенг: Смена власти в Бундеслиге? Боруссия не выигрывала чемпионат 6 раз подряд

Защитник Баварии Жером Боатенг прокомментировал .лидерство Боруссии в чемпионате Германии.

"Смена власти в чемпионате Германии? Чтобы об этом говорить, дортмундской Боруссии сначала придется победить в турнире шесть или семь раз подряд с большим отрывом по очкам и обыграть Баварию со счетом 4:1 или 5:1.

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Этого не произошло, следовательно никакой смены власти в чемпионате Германии нет. Это лишь этап, на котором Боруссия заслуженно опережает Баварию", – цитирует Боатенга Get German Football News.

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Заметим, что после 11 туров чемпионата Германии Боруссия занимает первое место в турнирной таблице, опережая Баварию, которая идет 5-й, на 7 очков.