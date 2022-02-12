Лион несколько раз пожалел о приглашении защитника Жерома Боатенга.

Главный тренер "ткачей" Петер Босс оставил 33-летнего ветерана вне заявки на матч против Ниццы, информирует Footmercato.

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К такому наказанию привел ряд дисциплинарных нарушений Боатенга. После поражения от Монако немец начал кричать в раздевалке и критиковать тактические решения Босса. Еще раньше он едва не спровоцировал драку с Бруно Гимараесом на тренировке – партнеры растягивали участников конфликта. Наставник Лиона сам настаивал на подписании защитника летом, однако теперь решил проучить "хулигана".

Добавим, что в текущем сезоне Боатенг провел 19 матчей и отличился двумя ассистами.

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