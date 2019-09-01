Боатенг пропустил фотосессию Баварии – он ведет переговоры с Ювентусом

Защитник Баварии Жером Боатенг близок к переходу в Ювентус и пропустил командную фотосессию.

Боатенг не присутствовал на фотосессии Баварии. По информации Bild, это связано с переговорами с туринским Ювентусом.

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В сезоне 2019/20 Боатенг ни разу не появился на поле в матчах Бундеслиги. Бавария без него набрала 7 очков в 3 стартовых турах.