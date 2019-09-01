Боатенг пропустил фотосессию Баварии – он ведет переговоры с Ювентусом

Испания — 17:00 151
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Відмовив Реалу та вже став рекордсменом Барселони: історія Ансу Фаті – наступника Мессі на Камп Ноу
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Неймар хотел доплатить космическую сумму из собственного кармана ради возвращения в Барселону – ПСЖ остался неумолимымИспания — 31 авг 851
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Вест Хэм – Норвич: Ярмоленко голом отвечает на упреки в безумной зарплате – вместе с рекордным Алле ведет в ЕвропуАнглия — 31 авг 3657
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Дортмундская Боруссия сенсационно уступила Униону, Бавария поиздевалась над Майнцом: 3-й тур Бундеслиги, матчи субботыГермания — 31 авг 254
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Ярмоленко отметился дебютным голом в сезоне в матче против НорвичаАнглия — 31 авг 646