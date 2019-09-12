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Боатенг призывает брата променять Баварию на Ювентус

20:39 28 Читати українською
Боатенг призывает брата променять Баварию на Ювентус
Кевин-Принс и Жером Боатенгаи / Фото GHANAsoccernet

Новоиспеченный полузащитник Фиорентины Кевин-Принс Боатенг нашел оптимальный клуб для своего брата Жерома, который защищает цвета Баварии.

"Было бы хорошо увидеть брата в Италии, не похоже, что он получает много игровой практики в Баварии.

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В любом случае, я рекомендовал ему Ювентус. Юве – замечательный клуб, а Серия А – очень интересная лига", – цитирует Боатенга-старшего DailyMail.

Напомним, Жером Боатенг выступает за действующего чемпиона Германии с 2011 года. В прошлом сезоне Бундеслиги 31-летний немец провел 20 матчей, в которых отметился лишь двумя ассистами. В текущем розыгрыше чемпионата Германии Жером пока не появлялся на поле.

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Теги
Италия Трансферы Ювентуса Жером Боатенг Жером Боатенг Кевин-Принс Боатенг Кевин-Принс Боатенг Бавария Бавария Ювентус Ювентус
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