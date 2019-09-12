Боатенг призывает брата променять Баварию на Ювентус

Новоиспеченный полузащитник Фиорентины Кевин-Принс Боатенг нашел оптимальный клуб для своего брата Жерома, который защищает цвета Баварии.

"Было бы хорошо увидеть брата в Италии, не похоже, что он получает много игровой практики в Баварии.

Жером Боатенг обвинен в избиении матери своих детей

В любом случае, я рекомендовал ему Ювентус. Юве – замечательный клуб, а Серия А – очень интересная лига", – цитирует Боатенга-старшего DailyMail.

Напомним, Жером Боатенг выступает за действующего чемпиона Германии с 2011 года. В прошлом сезоне Бундеслиги 31-летний немец провел 20 матчей, в которых отметился лишь двумя ассистами. В текущем розыгрыше чемпионата Германии Жером пока не появлялся на поле.

Топ-10 найдорожчих трансферів літа 2019: сенсаційний тінейджер, зірка без спонсора, ефект Райоли та "читерство" Барси