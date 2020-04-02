Боатенг признался, что заставило его нарушить карантин – это могло иметь фатальные последствия для игрока Баварии

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"Гут, бухайте далі": скандальний тренер ХХ століття розорив клуби, роблячи їх чемпіонами, а боса назвав "гомиком"
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Бабич подтвердил уход Худжамова из Мариуполя – у голкипера серьезные проблемы со здоровьемУкраина — 1 апр 389
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Посмертна спадщина Лобановського для Моурінью, а Шева – прототип Мбаппе. Як Динамо двічі осоромило Барселону в 1997-муЛига чемпионов — 1 апр 301
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