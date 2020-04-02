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Боатенг признался, что заставило его нарушить карантин – это могло иметь фатальные последствия для игрока Баварии

09:37 53 Читати українською
Боатенг признался, что заставило его нарушить карантин – это могло иметь фатальные последствия для игрока Баварии
Жером Боатенг / Фото ФК Бавария

Защитник Баварии Жером Боатенг убежден, что на его месте так поступил бы каждый.

"Знаю, что было ошибкой не сообщать клубу о своей поездке, но в то время я думал только о своем сыне.

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Если сын зовет отца, то, конечно, я примчусь всегда, независимо от времени суток", – цитирует Боатенга Bild.

Напомним, накануне Жером попал в ДТП, торопясь к больному сыну. К счастью, кроме автомобиля 33-летнего защитника, никто не пострадал. Клуб оштрафовал Боатенга за нарушение карантина и передал средства на благотворительность.

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Теги
коронавирус Жером Боатенг Жером Боатенг Бавария Бавария Германия
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