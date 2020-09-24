Боатенг подписал контракт с Монцой – он защищал цвета Милана Берлускони
Новичок итальянской Серии B Монца усилился атакующим полузащитником Кевином-Принсом Боатенгом. Последние полгода он провел в турецком Бешикташе.
Ветеран присоединился к "бело-красным", сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Боатенг заключил с Монцой соглашение на 1 год. Официальная презентация ганца запланирована на 25 сентября. Подробности трансфера остаются неизвестными, однако с Фиорентиной Боатенг имел действующий до лета 2021-го контракт.
Напомним, что Монца – бизнес-проект Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани. По итогам сезона 2019/20 ломбардцы вышли в Серию B. В свою очередь Кевин-Принс Боатенг выступал за Милан в период руководства бывшего премьер-министра Италии.
В прошлом сезоне атакующий хавбек провел 14 матчей (1 гол) в Серии А, а также 11 поединков (3 мяча, 1 ассист) в турецкой Суперлиге.
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