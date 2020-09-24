Ветеран присоединился к "бело-красным", сообщает La Gazzetta dello Sport.

Хавбек Интера Весино близок к переходу в Наполи

Боатенг заключил с Монцой соглашение на 1 год. Официальная презентация ганца запланирована на 25 сентября. Подробности трансфера остаются неизвестными, однако с Фиорентиной Боатенг имел действующий до лета 2021-го контракт.

Напомним, что Монца – бизнес-проект Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани. По итогам сезона 2019/20 ломбардцы вышли в Серию B. В свою очередь Кевин-Принс Боатенг выступал за Милан в период руководства бывшего премьер-министра Италии.

В прошлом сезоне атакующий хавбек провел 14 матчей (1 гол) в Серии А, а также 11 поединков (3 мяча, 1 ассист) в турецкой Суперлиге.

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