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Боатенг надеется на возвращение в сборную Германии

11:55 52 Читати українською
Боатенг надеется на возвращение в сборную Германии
Жером Боатенг / Getty Images

Защитник Баварии Жером Боатенг заявил о своей готовности помочь сборной Германии в любой момент.

"Думаю, тренер очень четко объяснил, что он хочет выступить на чемпионате Европы с молодыми игроками. Вы должны уважать это, такое его видение.

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Но в футболе никогда нельзя знать о чем-то наверняка – если у меня будет шанс, то я не против вернуться. Я разговаривал с тренером сборной. Я очень ценю его как личность и тренера. У нас был большой успех в сборной, и я развивался как игрок под его руководством. Именно поэтому у нас все хорошо", – цитирует Боатенга Goal.

Напомним, наставник сборной Германии Йоахим Лев в марте прошлого года заявил, что не будет вызывать в команду Боатенга, Мюллера и Хуммельса.

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Германия Бавария Бавария Жером Боатенг Жером Боатенг Германия Германия Йоахим Лёв Йоахим Лёв
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