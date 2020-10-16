Звезда "ротен" может получить реальный срок заключения за избиение бывшей возлюбленной, сообщает The Sun.

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Бывшая Боатенга Шерин Синлер подала иск еще 2 года назад, а 10 декабря состоится судебное заседание. Женщина заявила об избиении и предоставила фотографии полученных травм. Адвокаты защитника пытаются закрыть производство, ссылаясь на бездоказательность обвинений в адрес своего клиента. Однако, по слухам, в распоряжении суда оказалось и видео нападения Боатенга на Синлер.

К слову, отношения чемпиона мира-2014 с экс-возлюбленной начались еще 10 лет назад. В марте 2011-го у пары родились близнецы. Позже Боатенг и Синлер разошлись из-за измены защитника.

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