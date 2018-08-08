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Жером Боатенг лично сообщил Моуринью, что не перейдет в Манчестер Юнайтед

13:50 61 Читати українською
Жером Боатенг лично сообщил Моуринью, что не перейдет в Манчестер Юнайтед
Жером Боатенг / фото: ФК Бавария

Центральный защитник Баварии Жером Боатенг персонально сообщил Жозе Моуринью о нежелании выступать в его команде.

Жером Боатенг дал понять менеджеру МЮ Жозе Моуринью, что не собирается перебираться в Манчестер, сообщает Bild.

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По информации немецкого ресурса, 29-летний защитник лично позвонил португальцу, чтобы поблагодарить за интерес к нему. Однако Боатенг дал понять "особенному", что его не интересует переезд на Олд Траффорд этим летом.

Стоит отметить, что главным фаворитом в борьбе за немецкого защитника остается французский ПСЖ.

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