Боатенг эффектным голом пяткой отметил свой дебют за Бешикташ – пострадала команда форварда Шахтера

Новичок стамбульского Бешикташа Кевин-Принс Боатенг поразил фанатов ярким дебютным голом в матче против Газишехира.
Чемпионат Турции, 21 тур
Бешикташ – Газишехир – 3:0
Голы: Йылмаз, 56, пен, Боатенг, 70, Ленс, 90+3.
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Стамбульский гранд сумел взломать оборону соперника после перерыва. Особенно эффектным был гол новичка "черных орлов" Кевина-Принса Боатенга. Экс-форвард Милана и Барселоны ударом пяткой поразил ворота в дебютном матче за Бешикташ после перехода из итальянской Фиорентины. Разгром гостей оформил бывший нападающий Динамо Джермейн Ленс.
Отметим, что арендованный у донецкого Шахтера форвард Оларенваджу Кайоде вышел в стартовом составе и провел на поле 80 минут.
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