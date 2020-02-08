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Боатенг эффектным голом пяткой отметил свой дебют за Бешикташ – пострадала команда форварда Шахтера

19:54 34 Читати українською
Боатенг эффектным голом пяткой отметил свой дебют за Бешикташ – пострадала команда форварда Шахтера
Кевин-Принс Боатенг / Anadolu Agency

Новичок стамбульского Бешикташа Кевин-Принс Боатенг поразил фанатов ярким дебютным голом в матче против Газишехира.

Чемпионат Турции, 21 тур

Бешикташ – Газишехир – 3:0

Голы: Йылмаз, 56, пен, Боатенг, 70, Ленс, 90+3.

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Стамбульский гранд сумел взломать оборону соперника после перерыва. Особенно эффектным был гол новичка "черных орлов" Кевина-Принса Боатенга. Экс-форвард Милана и Барселоны ударом пяткой поразил ворота в дебютном матче за Бешикташ после перехода из итальянской Фиорентины. Разгром гостей оформил бывший нападающий Динамо Джермейн Ленс.

Отметим, что арендованный у донецкого Шахтера форвард Оларенваджу Кайоде вышел в стартовом составе и провел на поле 80 минут.

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