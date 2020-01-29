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Боатенг и Горецкого подрались на тренировке – в ситуацию пришлось вмешаться тренеру Баварии

19:25 81 Читати українською
Боатенг и Горецкого подрались на тренировке – в ситуацию пришлось вмешаться тренеру Баварии
Жером Боатенг и Леон Горецкий / Фото Kicker

Игроки Баварии настолько разъяренны вторым местом в Бундеслиге, что срывают злость друг на друге.

Во время тренировки мюнхенского клуба Боатенг и Леон Горецка решили размять также мышцы лица, сообщает Bild.

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В одном из эпизодов Леон грубо сыграл против Жерома, за что получил удар в лицо от защитника. Разнимать драчунов пришлось лидеру Роберту Левандовски, а главный тренер немецкого гранда Ганс-Дитер Флик сразу провел воспитательную работу.

Стоит отметить, что через несколько часов после инцидента Горецка опубликовал фото вместе с Боатенгом, где они обнимаются, будто ничего и не случилось.

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Леон Горецка Леон Горецка Германия футбольные курьёзы Ханс-Дитер Флик Ханс-Дитер Флик Роберт Левандовски Роберт Левандовски Жером Боатенг Жером Боатенг
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