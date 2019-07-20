Боатенг не сыграет против Милана на Международном кубке чемпионов – защитник вернется в Германию

Бавария, которая сейчас находится в США и принимает участие Международном кубке чемпионов, осталась без Жерома Боатенга. Защитник покинет лагерь комады и отправится в Германию.

Защитник Баварии Жером Боатенг не сыграет против Милана на Международном кубке чемпионов-2019 (на матче с Реалом он еще будет с командой). 30-летний центрбек в воскресенье утром покинет Хьюстон, где базируется команда, и вылетит в Германию, информирует официальный сайт мюнхенского клуба.

Президент Баварии посоветовал Боатенгу покинуть клуб

Отмечается, что это связано с личными причинами. Интересно, что недавно президент Баварии Ули Хёнесс намекнул на уход Боатенга из клуба, однако этот отъезд, по информации Bild, не вызван трансфертными переговорами. Жером будет самостоятельно поддерживать форму в Мюнхене.

Отметим, что ранее мюнхенцы подписали защитника Атлетико Лукаса Эрнандеса и отпустили Матса Хуммельса в Боруссию Д.

Напомним, в первом матче Международного кубка чемпионов Бавария минимально проиграла Арсеналу.

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