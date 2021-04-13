Тоттенхэм стал главным претендентом на ветерана, сообщает Sky Germany.

Клопп может заменить Флика в Баварии уже летом

"Шпоры" больше всех проявляют интерес к Боатенгу. Летом центрбек станет свободным агентом, поэтому затраты на подписание чемпиона мира-2014 будут умеренными. Бавария уже подтвердила, что их совместная с защитником история завершится после сезона 2020/21.

К слову, Жером Боатенг уже имеет опыт выступлений в английской Премьер-лиге. В сезоне 2010/11 он защищал цвета Манчестер Сити, а в нынешней кампании провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.

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