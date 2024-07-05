Аталанта официально объявила о подписании 25-летнего игрока на правах аренды из Галатасарая.

Аталанта официально объявила о трансфере одноклубника Миколенко

Турецкий гранд раскрыл условия трансфера. Победители Лиги Европы платят 6,4 млн евро за годичную аренду, будут иметь право полноценного выкупа в общей сложности за 15,5 млн и еще 2 млн предусмотрены бонусами. В случае достижения определенных результатов выкуп станет обязательным.

Дзаньоло в свое время считался едва ли не главной надеждой Ромы, но зимой 2023-го со скандалом покинул клуб. С тех пор успел поиграть за Галатасарай и Астон Виллу, теперь Аталанта. Напомним, бергамаски пробились в групповой этап ЛЧ, как и бирмингемцы. А вот на Евро-2024 Дзаньоло не поехал из-за травм, которые являются еще одной неприятной чертой его карьеры.

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