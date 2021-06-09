В лагере "сине-желтых" случился очень забавный эпизод. Главными действующими лицами стали Андрей Шевченко, Марлос и галстук.

Вчера, 8 июня, перед вылетом в румынский Бухарест сборная Украины в полном составе участвовала в фотосессии. Правда ее старт задержался из-за Марлоса.

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Натурализованный бразилец опоздал на мероприятие и долго возился с галстуком. Когда Андрей Шевченко помог ему справиться с аксессуаром, Марлос надел пиджак и на эмоциях сказал: "Бл**ь, жарко очень". Смеялись все!

Заметим, для "сине-желтых" Евро-2020 начнется 13 июня поединком против команды Нидерландов. Также в квартет С попали Австрия и Северная Македония.

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