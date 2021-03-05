"После чемпионата мира 2018 года я сказал, что мне не нравится то, как Месут Озил ушел из национальной сборной. Для многих тогда я стал нацистом. Блондин, голубые глаза, все подходит под описание. Мне удалось это преодолеть. Сегодня любой может спрятаться за фейковым профилем в соцсетях, чтобы беспрепятственно оскорблять незнакомцев", – цитирует Крооса Mundo Deportivo.

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Напомним, Озил со сканадлом покинул сборную Германии после своего контраверсионного фото с президентом Турции. Кроос тогда заявил, что Месут делает больше глупостей, чем приносит пользы.

Напомним, Озил сейчас защищает цвета Фенербахче. Футболист почти год оставался без игровой практики, потеряв доверие тренера Арсенала.

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