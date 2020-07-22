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Блохин заявил, что снова готов возглавить Динамо

22 июля 21:03 - Читати українською
Блохин заявил, что снова готов возглавить Динамо
Олег Блохин / Фото: Сегодня | Спорт

Бывший главный тренер киевского Динамо Олег Блохин оценил возможность во второй раз в своей карьере возглавить столичный клуб.

"Если бы была такая возможность, наверное, да. Но на этот раз уже на 100 процентов сделал бы все по-другому. Пришел бы в Динамо с другим понятием, что надо делать.

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Каждый, кто принимает такой клуб, как Динамо, может "сгореть" и понимает это. И Михайличенко понимал, знал, куда идет. Киевское Динамо – это марка, и для каждого было бы честью поработать в таком клубе", – цитирует Блохина Meta-ratings.

Напомним, Блохин тренировал Динамо с сентября 2012-го по апрель 2014 года. Под его руководством киевляне не смогли выиграть ни одного трофея и впервые в своей истории не смогли занять хотя бы второе место в УПЛ, довольствовавшись третьей строчкой в сезоне-2012/13. В сезоне 2013/14 Динамо вообще финишировало 4-м, но Блохин не доработал тот чемпионат, так как в апреле 2014-го был уволен сразу после поражения от Шахтера (0:2).

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