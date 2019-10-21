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Блохин заявил, что сборная Украины может выиграть Евро-2020

17:51 139 Читати українською
Блохин заявил, что сборная Украины может выиграть Евро-2020
Олег Блохин / фото: LIGA.net

Бывший главный тренер сборной Украины Олег Блохин поделился впечатлениями от выступлений украинской национальной команды под руководством Андрея Шевченко.

"Нужно продолжение, на достигнутом останавливаться нельзя. Самое главное, чтобы удачно выступили на чемпионате Европы.

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Чего ждать от сборной на Евро-2020? Не знаю. Всего что угодно. Может, даже выиграют Евро. Пожелаю команде этого", – сказал Блохин в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, "сине-желтые" после семи матчей набрали 19 очков и досрочно квалифицировались в финальную часть Евро-2020. Сборная Украины впервые в истории выиграла свою группу отбора на международный форум.

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Украина Украина Сборная Украины Олег Блохин Евро-2020
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