Блохин прокомментировал победу сборной Украины над Португалией, которая подарила команде Шевченко выход на Евро-2020

Бывший тренер сборной Украины Олег Блохин поделился мнением относительно триумфа "сине-желтых" в отборе на Евро-2020

"Чувствую радость за свою команду, имею в виду тех ребят, которые играли. Вообще-то это не моя команда, а Шевченко. Приветствую его с выходом на Евро.

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Теперь нам нужно продолжение, останавливаться на достигнутом нельзя. Самое главное, чтобы Украина успешно выступила на Евро", – сказал Блохин в комментарии Футбол 1.

Отметим, что сборная Украины одолела португальцев (2:1) в матче отбора к Евро-2020 и оформила досрочный выход на континентальный форум. Голами отметились Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

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