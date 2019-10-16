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Блохин прокомментировал победу сборной Украины над Португалией, которая подарила команде Шевченко выход на Евро-2020

06:00 168 Читати українською
Блохин прокомментировал победу сборной Украины над Португалией, которая подарила команде Шевченко выход на Евро-2020
Шевченко и Блохин / Reuters

Бывший тренер сборной Украины Олег Блохин поделился мнением относительно триумфа "сине-желтых" в отборе на Евро-2020

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

"Чувствую радость за свою команду, имею в виду тех ребят, которые играли. Вообще-то это не моя команда, а Шевченко. Приветствую его с выходом на Евро.

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Теперь нам нужно продолжение, останавливаться на достигнутом нельзя. Самое главное, чтобы Украина успешно выступила на Евро", – сказал Блохин в комментарии Футбол 1.

Отметим, что сборная Украины одолела португальцев (2:1) в матче отбора к Евро-2020 и оформила досрочный выход на континентальный форум. Голами отметились Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

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Теги
Евро-2020 Украина Украина Сборная Украины Украина - Португалия Андрей Шевченко Андрей Шевченко Олег Блохин
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