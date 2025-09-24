"Я пришел к Суркису, мы с ним разговаривали. Говорю: "Добавьте немного денег на контракт". Он говорит: "Я не могу". Ну и все, я ушел.

Сумму не буду называть, но там... Я уже понимал, что не соответствую тем деньгам, которые мне платят. Я уже завоевал со сборной, что-то выиграл и как? Сейчас, наверное, не платят две копейки в сборной", – поделился Блохин в интервью на YouTube-канале Игорь Цыганык.

Напомним, Олег Блохин после того, как достиг 1/4 финала ЧМ-2006 со сборной Украины, а уже в декабре 2007-го перебрался в ФК Москва, где проработал до ноября 2008 года.

