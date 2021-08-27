"Говорят, что моя кандидатура рассматривалась в качестве возможного преемника Шевченко. Это не так. Подавали Мирона Маркевича и Алексея Михайличенко. А еще Сергея Реброва, он был в этом списке первым.

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Согласился бы я в третий раз войти в одну и ту же реку? Думаю, что нет. Если уж на то пошло, то пусть Андрей Шевченко доиграет этот отборочный цикл, а потом будет решать, идти или не идти. Но чтобы оставлять сборную в таком положении...

Видимо, после стартовой ничьей с Францией казалось, что обыграют Финляндию и Казахстан, и в активе будет семь очков. Но не тут-то было. Сейчас положение тяжелое", – сказал Блохин в интервью Meta Ratings.

Напомним, Олег Владимирович возглавлял сборную Украины дважды: с 2003 по 2007 гг. и с 2011 по 2012 гг.

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