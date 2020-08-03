Блохин покинул сборную Украины через 2 минуты после нашего разговора, – Суркис

"Вот мне всегда говорили, что я назначаю "динамовские сердца". Блохин – это "динамовское сердце" или нет? Мне самое главное понять реакцию людей. Ему же был предоставлен шанс. При покупке футболистов на 70 млн евро в одно трансферное окно команда заняла 4-е место. Почему он об этом не говорит?

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Даже великому Блохину, если он мне послал вызов, я хотел бы ответить. Не обижая его, не умаляя его заслуг перед украинским футболом. Как игрока, как тренера сборной Украины, который попал на ЧМ-2006 в восьмерку сильнейших. Ни в коем случае. Но хотел бы напомнить ему, что для того, чтобы занять пост тренера национальной команды своего времени, он тоже перешел из Коммунистической партии в СДПУ (Социал-демократическая партия Украины – прим. "Футбол 24"). Значит, он по дороге тоже кого-то предал.

Второе. Он работал тренером сборной Украины, но он ее бросил через 2 минуты после моей с ним разговора. Я тогда был в цейтноте, мне нужен был тренер после того, как я убрал Семина. Обратился к Олегe Владимировичe, он думал ровно одну минуту. Он не пошел в Федерацию футбола, а побежал. Разорвал контракт и перешел в Динамо. А сейчас он в УАФ верно служит.

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И так я могу говорить о каждом. Есть настоящие "динамовские сердца", как Михайличенко. Не было такого, что я его уволил от работы. Мы сели и договорились. Он вернется работать спортивным директором. Заваров здесь работает, Веремеев, Бессонов, Мунтян, Биба.

Они на пенсии. Они не работают в структуре клуба, но они его часть. Вот это настоящие "динамовские сердца". А те, кто сегодня поработал, рванул, не достиг результата, и убежал... Я вам скажу, как говорил Лобановский: "Собака лает, а караван идет", – отметил Суркис в эфире телеканала 112.

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