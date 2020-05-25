Блохин определил лучший матч со сборной Украины – специалист проигнорировал ЧМ-2006

Бывший наставник киевского Динамо и сборной Украины Олег Блохин назвал лучший поединок в своей тренерской карьере.

На первое место специалист поставил поединок отбора на ЧМ-2006 против сборной Турции, который состоялся 17 ноября 2004 года. Украина разгромно победила турок (3:0) на домашней арене Фенербахче Шюкрю Сараджоглу благодаря дублю Андрея Шевченко и голу Олега Гусева.

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"Для нашей команды было очень важно не споткнуться в Стамбуле, продемонстрировав уверенную игру. До встречи с Турцией ребята подошли очень ответственно, ведь результат матча имел для нас важное значение – мы боролись не только за первое место в группе, но и за престиж.

В том поединке наша команда продемонстрировала одну из лучших своих игр в отборочном цикле. В тот вечер при сумасшедшей поддержке зрителей в психологическом плане играть было тяжело. Однако нам удавалось много, и два гола в ворота соперника в середине первого тайма – лишнее тому подтверждение. Контроль игры в дальнейшем был за нами, и это вместе с голом Андрея Шевченко в конце позволил довести матч до победы", – цитирует Блохина UA-Футбол.

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