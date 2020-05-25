toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Сборная Украины
АРТЕМ МИЛЕВСКИЙ ШАХТЕР - РУХ УКРАИНА КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Блохин определил лучший матч со сборной Украины – специалист проигнорировал ЧМ-2006

11:35 39 Читати українською
Блохин определил лучший матч со сборной Украины – специалист проигнорировал ЧМ-2006
Олег Блохин / фото из соцсетей

Бывший наставник киевского Динамо и сборной Украины Олег Блохин назвал лучший поединок в своей тренерской карьере.

На первое место специалист поставил поединок отбора на ЧМ-2006 против сборной Турции, который состоялся 17 ноября 2004 года. Украина разгромно победила турок (3:0) на домашней арене Фенербахче Шюкрю Сараджоглу благодаря дублю Андрея Шевченко и голу Олега Гусева.

"Я уже собирал вещи": Блохин мог покинуть сборную Украины во время ЧМ-2006 после конфликта с Суркисом

"Для нашей команды было очень важно не споткнуться в Стамбуле, продемонстрировав уверенную игру. До встречи с Турцией ребята подошли очень ответственно, ведь результат матча имел для нас важное значение – мы боролись не только за первое место в группе, но и за престиж.

В том поединке наша команда продемонстрировала одну из лучших своих игр в отборочном цикле. В тот вечер при сумасшедшей поддержке зрителей в психологическом плане играть было тяжело. Однако нам удавалось много, и два гола в ворота соперника в середине первого тайма – лишнее тому подтверждение. Контроль игры в дальнейшем был за нами, и это вместе с голом Андрея Шевченко в конце позволил довести матч до победы", – цитирует Блохина UA-Футбол.

"На Блохіна не тримаю зла": легендарного віртуоза Динамо забракували через серце – замість футболу радили грати у шахи

blog_ava
"После матча в раздевалку пришли четыре президента": Эдмар вспомнил самый памятный поединок в карьере
08:00
182
Теги
Украина Украина Сборная Украины Олег Блохин
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
9
час
:
6
мин
Айнтрахт Франкфурт
21:30
Фрайбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук