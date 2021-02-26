"Динамо и Шахтеру предстоит сыграть с командами хорошего уровня. Шансы можно будет оценить только после первой игры. До матча все 50 на 50.

Динамо – Вильярреал: легенда "желтой субмарины" отреагировал на результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

Конечно, Вильярреал – уже посильнее соперник, чем Брюгге, да и Рома – не Маккаби. Но, чисто номинально называть кого-то фаворитом не хочу. У наших команд шансы есть – нужно играть. Будем верить, что наши команды порадуют своих болельщиков результатами и пройдут дальше", – сказал Блохин в комментарии изданию 1927.kiev.ua.

Напомним, в 1/8 финала Лиги Европы Динамо померяется силами с испанским Вильярреалом, а Шахтер поборется с итальянской Ромой. Первые поединки состоятся 11 марта, ответные – через неделю.

Лига Европы: результаты жеребьевки 1/8 финала – суперпара уровня ЛЧ и испытания для Динамо и Шахтера