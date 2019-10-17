Блохин: Не стоит сравнивать команду Шевченко со сборной 2006-го года

Бывший главный тренер сборной Украины Олег Блохин не хочет сравнивать нынешнюю национальную команду с его командой, которая в 2006 году выходила в четвертьфинал чемпионата мира.

"Много лет прошло, не стоит сравнивать эти команды. Тогда был другой подбор футболистов, были тоже свои звезды. Это было другое поколение ребят. Но приятно, что наш футбол не стоит на месте, сборная движется вперед, снова вышли на Евро. Сборная демонстрирует современную игру мировых стандартов. Желаю команде не останавливаться на достигнутом, добиваться новых побед.

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Больше всего нравятся победы и результат. Можно плохо играть, но всегда все определяет счет на табло. Нравится, что у нас в сборной молодая команда, талантливые перспективные игроки. Есть ребята, которые создают креатив. Есть победы, что привлекает болельщиков, которые идут на стадион поддерживать сборную. Сборная создала праздник, это приятно. Поэтому поедем на Евро и будем там болеть за нашу команду. Хочу пожелать ей там успеха, а Шевченко – не останавливаться на достигнутом", – цитирует Блохина sportarena.com.

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