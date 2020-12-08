"Могу пожелать удачи Сергею Реброву. Трудно ему будет в этом матче. Еще не видел, чтобы киевляне играли первым номером. Мирча Луческу говорит, что в команде играют молодые игроки – посмотрел в других командах, и там тоже играют восемнадцатилетние. Ничего страшного. У Барселоны было пять футболистов в возрасте до 21 года.

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Думаю, Динамо должно проходить Ференцварош. По уровню и подбору игроков киевляне имеют преимущество. Но, как показала игра в Венгрии, 2:0 вели, сыграли 2:2 и могли проиграть. Есть непредсказуемость", – цитирует Блохина 1927.kiev.ua.

Напомним, уже сегодня Динамо будет принимать Ференцварош в рамках 6-го тура группового этапа ЛЧ, начало в 22:00. Сейчас подопечные Мирчи Луческу расположились на третьей строчке в группе, имея в активе лишь один зачетный балл. Коллектив Сергея Реброва с такими же показателями идет последним. Отчетная встреча станет решающей в борьбе за путевку в плей-офф Лиги Европы.

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