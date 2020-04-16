Блохин: Когда стал тренером, то не седал за карты с подопечными – представьте, что было бы, если бы кому-то проиграл

Бывший тренер Динамо и сборной Украины Олег Блохин рассказал о своем отношении к азартным играм.

"Во времена моей игровой карьеры выходные у нас случались крайне редко. Тогда мы, как правило, играли в карты – в основном в джокер. Эта традиция пошла именно от нас.

Динамо вспомнило дебютный гол Блохина в чемпионатах СССР – форвард элегантно разобрался с командой Лобановского

Когда стал тренером, то никогда не садился за карты с подопечными. Представьте, что было бы, если бы я кому-то из них проиграл. (Смеется). Но когда ребята разбрасывали карты в самолете – садился к ним и наблюдал. Советов, разумеется, не давал, но смотреть было интересно", – обьяснил Блохин в интервью Футбольному клубу.

Напомним, обладатель "Золотого мяча-1975" покинул тренерский мостик Динамо в 2014 году и после этого не брался за другую команду.

Трансферы Динамо на черный день – 5 игроков, которые пополнят бюджет миллионами евро