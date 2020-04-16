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Блохин: Когда стал тренером, то не седал за карты с подопечными – представьте, что было бы, если бы кому-то проиграл

12:41 15 Читати українською
Блохин: Когда стал тренером, то не седал за карты с подопечными – представьте, что было бы, если бы кому-то проиграл
Олег Блохин / Фото из открытых источников

Бывший тренер Динамо и сборной Украины Олег Блохин рассказал о своем отношении к азартным играм.

"Во времена моей игровой карьеры выходные у нас случались крайне редко. Тогда мы, как правило, играли в карты – в основном в джокер. Эта традиция пошла именно от нас.

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Когда стал тренером, то никогда не садился за карты с подопечными. Представьте, что было бы, если бы я кому-то из них проиграл. (Смеется). Но когда ребята разбрасывали карты в самолете – садился к ним и наблюдал. Советов, разумеется, не давал, но смотреть было интересно", – обьяснил Блохин в интервью Футбольному клубу.

Напомним, обладатель "Золотого мяча-1975" покинул тренерский мостик Динамо в 2014 году и после этого не брался за другую команду.

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