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Блохин: Звезды в Динамо есть, но на поле их не отыскать

08:00 - Читати українською
Блохин: Звезды в Динамо есть, но на поле их не отыскать
ФК Динамо

Бывший главный тренер Динамо Олег Блохин высказался о лидерах и оценил кадровый потенциал киевлян.

"Если верить прессе, звезды в Динамо есть, но на поле их не отыскать. Где опытные игроки, почему они в такой важный момент не проявили себя? Звезды есть, а вытаскивать команду было некому. У молодых амбиции есть, а толку никакого. Ни один тренер не враг себе и не будет убирать из состава сильного футболиста.

Блохин заявил, что снова готов возглавить Динамо

Лига чемпионов для Динамо? Это шанс заработать деньги. Трудно, когда несколько лет нет прибыли. Но для того, чтобы прорваться в группу, тоже нужно усиливаться", – сказал Блохин в интервью Meta-ratings.

Напомним, по итогам сезона-2019/20 Динамо заняло второе место, завоевало серебряные медали УПЛ и путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов. Правда, результаты и игра киевлян были ненадлежащего уровня, из-за чего Алексей Михайличенко был уволен с поста главного тренера уже на следующий день после последнего матча чемпионата против Колоса (0:2).

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