"Блохин думал, что центрального хавбека можно ставить на фланги", – Богданов рассказал, почему не заиграл в Динамо

Полузащитник Динамо Андрей Богданов вспомнил времена своего пребывания в Динамо и рассказал о работе под руководством Олега Блохина.

"Приглашал меня Юрий Павлович Семин. Он очень на меня рассчитывал. Даже после его ухода мы долго поддерживали связь. Он меня приглашал в свои клубы. Это глыба тренерского цеха, он добивался больших результатов. И сейчас выиграл чемпионат, Кубок, Суперкубок.

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Он показывает, что действительно профпригоден. И он всегда общался с футболистами. Всегда интересовался, как футболист себя чувствует, мотивировал. Я и при нем не так много играл, но он постоянно со мной разговаривал.

Из Динамо его убрали через три месяца. Пришел Олег Владимирович Блохин. Он, наверное, не видел меня в команде. Вроде бы у меня было хорошее поведение, я с удовольствием тренировался. Просто тренер решил, что центрального полузащитника можно кидать налево-направо. А с ним же не поговоришь, все знают, слышали. И я с ним не разговаривал. Были моменты...

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Это его видение футбола, он сам выбирает, как общаться с футболистами. Как хотел, так и поступал. И если бы Динамо давало результат, все были бы довольны. А так – 3-4 место...

Я всегда хотел быть там, где буду играть. Мог сидеть в Динамо, рассказывать: буду бороться. А за что бороться, если тренер тебе не дает даже на сборах показать себя? Для меня футбол в первую очередь это игра, а не способ зарабатывания денег. И я решил уйти, а не ждать, пока Блохина уволят", – сказал Богданов Stargorod Sport.