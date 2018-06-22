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Блохин: Бразилию всегда считали сильнейшей сборной, но время показало, что это не так

13 июня 16:47 210 Читати українською
Блохин: Бразилию всегда считали сильнейшей сборной, но время показало, что это не так
Олег Блохин / Фото ФФУ

Бывший тренер сборной Украины и киевского Динамо Олег Блохин поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018.

"До сих пор не знаю, за кого болеть. Разбираться в своих чувствах начну по ходу группового турнира. А пока – полная непонятка. На самом деле, на турнир приедет много хороших команд, и мне трудно как-то сразу кого-то выделить.

Взять хотя бы Бразилию. Там всегда считали, что сильней за эту сборную никого нет, но время и конкретные события показали, что все давно изменилось.

Календарь ЧМ-2018: полное расписание матчей

В Германии отличные игроки, они работают слаженно и четко, как немецкие автомобили.

Есть интересные, необычные команды, от которых можно ждать большого сюрприза. Вот, например, Бельгия. Интересная сборная, от которой не первый крупный турнир все ждут чего-то грандиозного.

Аргентинцы давно не выигрывали, но все понимают, что главная справедливость касается Месси. По-моему, весь мир, затаив дыхание, ждет от Лионеля красивого завершении международной карьеры.

Скажем так, есть сдержанные симпатии и антипатии – не более того. Понимаете, в этом вопросе обычно все зависит от уровня ожиданий", – рассказал Блохин изданию sport-express.

Теги
ЧМ 2018 Германия Германия Бразилия Бразилия Бельгия Бельгия Аргентина Аргентина Чемпионат мира-2018 Олег Блохин
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