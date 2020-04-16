Блохин: Белорусы серьезно говорят, что их чемпионат сильнее украинского – но это даже не смешно

Бывший нападающий Динамо Олег Блохин оценил уровень чемпионатов, которые продолжаются в условиях пандемии коронавируса.

"За чем там следить! Белорусы серьезно говорят, что их чемпионат сильнее украинского – но это даже не смешно.

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Еще есть Таджикистан? Я до такого уровня не опускаюсь (смеется). И нашу-то Премьер-лигу до паузы с трудом осиливал, в испанском, итальянском или английском чемпионате не каждый матч интерес вызвал, а тут – Беларусь и тем более Таджикистан!" – рассказал Блохин в интервью Футбольному клубу.

Напомним, почти все европейские чемпионаты более месяца находятся на вынужденной паузе, а в белорусском первенстве за это время успели сыграть 4 тура.

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