Блохин – об уходе из сборной Украины ради Динамо: Я никого не предавал

Олег Блохин вспомнил завершения работы со сборной Украины и назначение в родное Динамо.

"Да, я мечтал возглавить Динамо. Это было честно. Я пришел к президенту ФФУ Конькову и сказал, что меня приглашает Динамо.

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Все было честно и откровенно, ведь я не пошел сразу, а сначала поговорил с президентом ФФУ. Если бы Коньков отказал, это уже был бы другой разговор. Но мне не сказали "Нет". Я никого не предавал", – подчеркнул Блохин в интервью ТаТоТаке.

Напомним, обладатель "Золотого мяча-75" покинул сборную Украины и присоединился к Динамо в сентябре 2012 года, когда "сине-желтые" уже начали отбор на чемпионат мира.

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