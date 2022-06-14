Новым главным тренером Блэкберна стал Йон Даль Томассон. Стороны подписали контракт на три года, сообщает официальный сайт клуба.

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Блэкберн выступает в Чемпионшипе. В прошлом сезоне "роверз" заняли 8-е место и прекратили сотрудничество с предыдущим тренером Тони Мобреем.

Йон Даль Томассон имел хорошую игровую карьеру, выступая за Фейеноорд, Ньюкасл и Штутгарт. Наибольшую славу датчанин получил в Милане, с которым выиграл Серию А и Лигу чемпионов-2002/03, играя рядом с Шевченко. Предыдущим местом работы Томассона был Мальмё.