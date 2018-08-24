Близнюк – о матче Заря – РБ Лейпциг: Для луганчан все только начинается

Бывший голкипер запорожского Металлурга, Днепра, "Динамо" и сборной Украины Илья Близнюк прокомментировал итог первого матча между Зарей и РБ Лейпциг в плей-офф Лиги Европы.

"Встречались две команды с разными стилями. Немцы очень понравились. Быстрая команда с постоянным перемещением по полю, с переводами мяча с фланга на фланг, с креативными игроками на флангах. Не понравилось то, что Леднев уже в начале матча по глупости оставил команду в меньшинстве. Если вспомнить домашнюю игру с Брагой, то арбитр еще в первом тайме мог Леднева удалить за второе предупреждение. Тогда пронесло, сейчас нет.

Заря вдесятером удержала ничью в матче с РБ Лейпциг в Лиге Европы

Но после удаления Заря сплотилась, и с этого момента начался бенефис вратаря Луиса Филипе. Есть игры, когда матч выигрывает вратарь. Он выручил несколько раз. Особенно отметил бы момент, в котором Луис вытащил "мертвый" мяч в нижнем левом углу 92-й минуте после удара Форсберга. Представьте 1:0, и с каким настроением ехать на ответную игру. И этот сейв может оказаться решающим в будущем.

А ребята – молодцы, бились друг за друга при той колоссальной нагрузке, которое выпала на них после удаления. Хотел бы отметить, что в трудный момент команда грамотно построила защитную линию, играла компактно. Были отрезки в матче, в которых Заря могла поймать соперника на контратаках. Но, к сожалению, сказался наш класс игроков, не позволял им изменить направление атаки, отдать острую передачу в свободную зону, и в концовке принимались неправильные решения.

Заря – РБ Лейпциг – видеообзор матча

Мы видели 3-4 атаки, когда нужно было быстро со своей половины поля отдать передачу раньше. А мы пытались это сделать с мячом ближе к штрафной соперника. Нужно было использовать эти возможности – особенно при стандартах, когда Лейпциг шел всей командой в наши владения, при этом обнажая центральную зону. Удачно вышел на замену Кочергин, который мог первым касанием забить гол. Тогда Лейпциг еще больше бы открылся, облегчив для нас ведения игры. В конце матча был шанс у луганчан – Силас пробил слева вплотную со штангой.

Сейчас главное хорошо восстановиться перед ответной игрой. Через два дня Зарю ждет непростой матч в чемпионате против Десны, а затем подготовка к решающему бою. При счете 0:0 все только начинается. Ничего еще не потеряно. Мы все хотим, чтобы Заря прошла в групповой этап, и в третий раз ей улыбнулась фортуна", – рассказал Близнюк ua-football.