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Близниченко выиграл Кубок Молдовы с Шерифом

23 мая 23:14 63 Читати українською
Близниченко выиграл Кубок Молдовы с Шерифом
Шериф с трофеем / ФК Шериф

Воспитанник днепровского Днепра Андрей Близниченко завоевал трофей в составе тираспольского Шерифа.

"Желто-черные" накануне в финале Кубка Молдовы одолели Сфынтул Георге.

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Титулованный клуб сумел преодолеть сопротивление соперника лишь в дополнительное время. Единственный мяч в поединке забил форвард Шерифа Леандро Рибейро. Украинец Андрей Близниченко на поле в этом матче не появился из-за повреждения.

К слову, 24-летний хавбек перешел в Шериф в конце 2018 года. До этого он выступал за турецкий Карабюкспор.

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Мир Украинцы за рубежом Андрей Близниченко Андрей Близниченко Шериф Шериф
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