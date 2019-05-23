Близниченко выиграл Кубок Молдовы с Шерифом

Воспитанник днепровского Днепра Андрей Близниченко завоевал трофей в составе тираспольского Шерифа.

"Желто-черные" накануне в финале Кубка Молдовы одолели Сфынтул Георге.

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Титулованный клуб сумел преодолеть сопротивление соперника лишь в дополнительное время. Единственный мяч в поединке забил форвард Шерифа Леандро Рибейро. Украинец Андрей Близниченко на поле в этом матче не появился из-за повреждения.

К слову, 24-летний хавбек перешел в Шериф в конце 2018 года. До этого он выступал за турецкий Карабюкспор.