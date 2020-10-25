Украинский легионер молдавского Шерифа в очередном матче своей команды продемонстрировал чудеса результативности.

В 16-м туре чемпионата Молдовы Шериф на своем поле одолел Флорешты со счетом 5:0, оформив уже 15 победу подряд. Героем матча стал украинский полузащитник хозяев Андрей Близниченко.

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26-летний футболист появился на поле на 61-й минуте и сумел в течение 10 минут записать на свой счет хет-трик.

К слову, победная серия в 15 матчей – очередной рекорд Шерифа в чемпионате. В турнирной таблице команда украинца на 12 очков опережает ближайшего преследователя.

Напомним, Близниченко присоединился к молдавской команде в января 2019 года как свободный агент. В текущем сезоне Андрей забил за Шериф уже шесть голов.

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