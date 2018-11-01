toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
КУБОК УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ

Близниченко: Тяжелые времена в моей карьере закончились

10:37 45 Читати українською
Близниченко: Тяжелые времена в моей карьере закончились
Андрей Близниченко / страница футболиста в инстаграм

Украинский новичок Шерифа Андрей Близниченко поблагодарил близких за поддержку в сложное для него время.

"Тяжелые времена в моей карьере закончились! После многих тяжелых для меня ситуаций, я снова стал на путь моих целей. Хочу сказать спасибо всем тем, кто помог мне в это трудное время.

Пироженко: Заложил квартиру, чтобы оформить трансфер Близниченко в Карабюкспор

В первую очередь моей семье, жене, брату и конечно моим родителям. Отдельное спасибо близким друзьям, которые помогали мне и уделяли свое время", – написал Близниченко на своей странице в инстаграм.

Напомним, недавно 24-летний хавбек перешел из Карабюкспора в молдавский Шериф, который тренирует Горан Саблич. Заметим, что недавно Шериф досрочно стал чемпионом Молдовы.

Тяжелое время в моей карьере закончилось!!!После многих тяжелых для меня ситуаций,я опять стал на дорогу моих целейХочу сказать спасибо всем тем кто помог мне!...В то тяжелое для меня время,в первую очередь моей семье,жене @bliznichenko_k7 ,моему брату @victorbliznichenko97 и конечно моим родителям и отдельное спасибо близким друзьям что помогали мне и уделяли свое время

Допис, поширений Andrii Bliznichenko (@bliznichenko_97)

Теги
Мир Андрей Близниченко Андрей Близниченко Шериф Шериф Украинцы за рубежом
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
1
мин
Манчестер Сити
21:45
Фулхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук