Близниченко: Тяжелые времена в моей карьере закончились

Украинский новичок Шерифа Андрей Близниченко поблагодарил близких за поддержку в сложное для него время.

"Тяжелые времена в моей карьере закончились! После многих тяжелых для меня ситуаций, я снова стал на путь моих целей. Хочу сказать спасибо всем тем, кто помог мне в это трудное время.

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В первую очередь моей семье, жене, брату и конечно моим родителям. Отдельное спасибо близким друзьям, которые помогали мне и уделяли свое время", – написал Близниченко на своей странице в инстаграм.

Напомним, недавно 24-летний хавбек перешел из Карабюкспора в молдавский Шериф, который тренирует Горан Саблич. Заметим, что недавно Шериф досрочно стал чемпионом Молдовы.