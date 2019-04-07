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Близниченко признан игроком тура в чемпионате Молдовы

09:36 6 Читати українською
Близниченко признан игроком тура в чемпионате Молдовы
Андрей Близниченко / ФК Шериф

Украинский полузащитник Шерифа Андрей Близниченко признан лучшим игроком 3-го тура в чемпионате Молдовы.

Андрей Близниченко признан лучшим игроком 3-го тура чемпионата Молдовы по версии Sports.md. Вот что пишут о действиях Украинской в матче против Динамо-Авто:

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"Несомненный герой тура, и лучший игрок из этого списка – украинец Андрей Близниченко. Принять участие в одном матче против крепкого соперника и создать 4 гола своей команды – это из области фантастики для чемпионата Молдовы".

Близниченко оформил дубль в матче, отдал голевую передачу и заработал пенальти. Всего же на счету украинца 3 гола и 2 ассиста в 3-х матчах чемпионата Молдовы. Отметим, что награду тренеру тура получил экс-защитник киевского Динамо Горан Саблич.

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Теги
Молдавия Горан Саблич Горан Саблич Украинцы за рубежом Мир Андрей Близниченко Андрей Близниченко Шериф Шериф
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