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Близниченко может продолжить карьеру в Ягеллонии

23 июля 23:53 17 Читати українською
Близниченко может продолжить карьеру в Ягеллонии
Андрей Близниченко (слева) / фото: ФК Карабюкспор

Бывший полузащитник Днепра Андрей Близниченко близок к переходу в Ягеллонию.

Ягеллония близка к подписанию украинского хавбека Андрея Близниченко, сообщает FootballHub.

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Последние полтора года Близинченко защищал цвета Карабюкспора, который по итогам сезона 2017/18 вылетел из турецкой Суперлиги. Сам 23-летний хавбек ранее покинул команду и заявлял, что имеет предложения от польских и турецких клубов.

Ягеллония по итогам прошлого сезона заняла 2 место в чемпионате Польши. В команде выступает украинский полузащитник Тарас Романчук, который несколько месяцев назад получил польский паспорт.

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Теги
Мир Андрей Близниченко Андрей Близниченко Ягеллония Ягеллония Карабюкспор Карабюкспор Трансферы Польша
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