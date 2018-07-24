Близниченко может продолжить карьеру в Ягеллонии

Бывший полузащитник Днепра Андрей Близниченко близок к переходу в Ягеллонию.

Ягеллония близка к подписанию украинского хавбека Андрея Близниченко, сообщает FootballHub.

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Последние полтора года Близинченко защищал цвета Карабюкспора, который по итогам сезона 2017/18 вылетел из турецкой Суперлиги. Сам 23-летний хавбек ранее покинул команду и заявлял, что имеет предложения от польских и турецких клубов.

Ягеллония по итогам прошлого сезона заняла 2 место в чемпионате Польши. В команде выступает украинский полузащитник Тарас Романчук, который несколько месяцев назад получил польский паспорт.

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