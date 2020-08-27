Защитник Аякса Дейли Блинд рассказал о своем самочувствии после ужасного случая во время недавнего товарищеского матча.

"Большое спасибо за все добрые сообщения, которые я получил. Я могу сказать, что я в порядке и чувствую себя хорошо", – написал Блинд в своем твиттере.

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Напомним, во время спарринга против Герты у защитника на 79 минуте отказал имплантированный кардиовертер-дефибриллятор, из-за чего Дейли с криком упал на газон. Врачи оперативно сработали и мгновенно восстановили работу аппарата.

В декабре у Блинда обнаружили проблемы с сердечной мышцей и он пропустил два месяца, но вернулся на поле после операции. Защитник выступает за сборную Нидерландов, которая сыграет против национальной команды Украины на групповом этапе Евро-2021.

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