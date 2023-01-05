Как информирует официальный сайт Баварии, 32-летний Блинд подписал контракт с мюнхенским клубом до конца текущего сезона. Спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич дал понять, что универсализм игрока стал одним из факторов его подписания.

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"Мы рады, что Дэйли присоединился к нашей команде. Дэйли – универсальный защитник, способный сыграть как слева, так и в центре. У него большой международный опыт и лидерские качества. Я уверен, что он нам поможет", – отметил директор.

Сам Блинд сказал: "Мне не терпится сыграть за Баварию. Приближается самая важная часть сезона, на кону которой стоят титулы. Такой клуб, как Бавария, может выиграть любой трофей. Желание завоевать трофеи было ключевым в моем решении. Я надеюсь, что смогу поделиться своим опытом, чтобы помочь команде".

Ранее 32-летний Дэйли Блинд выступал за Гронинген, Аякс и Манчестер Юнайтед. Недавно защитник стал свободным агентом, разорвав соглашение с амстердамским клубом. За национальную сборную Нидерландов Блинд сыграл 99 матчей, забил 3 гола (на ЧМ-2022 – 5 поединков, 1 гол, 1 ассист).