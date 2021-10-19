Выдающегося динамовского полуфинала Лиги чемпионов сезона 1998/1999 могло и не быть. И дело не только в непростой группе с Арсеналом, Лансом и Панатинаикосом или четвертьфинальном барьере в виде мадридского Реала. Вылет чемпиона Украины мог случиться гораздо раньше.

Команда Валерия Лобановского стартовала с Первого предварительного раунда, где уверенно да еще и с рекордом победила валлийский Барри Таун (8:0 и 2:1). Последним соперником "бело-синих" на пути в групповой этап ЛЧ стала пражская Спарта. На первый взгляд, жребий проходной и удобный. Особенно, если учесть имена других потенциальных оппонентов: Интера и Баварии.

Однако для киевлян и вообще для всего украинского футбола эта дуэль оказалась одной из "самых валидольных" в истории. Если вы следили за этими матчами в прямом эфире, то точно не забудете их до конца своих дней.

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Киевский матч шокировал не только своим результатом, но и ходом событий на поле. Динамо с первых минут бросилось атаковать, однако уже на 5-й минуте забили гости. Мирослав Баранек откликнулся на навес с левого фланга и головой пробил Александра Шовковского. Как ни старались киевляне ответить голом, но в этот вечер чешский кипер Томаш Поштулка сыграл на "сухо". Динамо, громившее в чемпионате Украины соперников в пол ноги, серьезно разочаровало в еврокубках.

К тому же завершали команды киевский поединок вдесятером. На 62-й минуте сдали нервы у Александра Хацкевича, который отмахнулся от Иржи Новотны (и получил впоследствии 5 матчей дисквалификации). А менее чем за 10 минут с поля ушел Властимил Свобода за грубую игру против Сергея Коновалова.

Мы полностью провалили первый тайм. Наверное, на команду повлиял быстрый гол. После перерыва удалось включить скорость, прессинг, напор. Но воплотить преимущество в голы не смогли. Однако сдаваться никто не собирается, впереди ответный матч, – уверял после матча Алексей Михайличенко, ассистент Лобановского.

Ход событий в Праге не особо отличался от того, что происходило в Киеве. Динамо активно атаковало, Спарта не отсиживалась в обороне. Правда, с каждой последующей минутой и приближением финального свистка напряжение росло, а выпады гостей становились острее.

На 88-й минуте состоялась кульминация. Владимир Маковский отличился, наверное, самым полезным действием в своей карьере (Лобановский бросил в бой одного из белорусских братьев на 85-й минуте). Маковский решил не выполнять навес на Андрея Шевченко, а отдал точно в ноги форварду. Далее был крик Алексея Семененко "Надо забивать!" и магия в виде нереального автогола Петра Габриэля, который только вышел на замену.

Потом были "нули" в дополнительное время и серия пенальти с выдающейся игрой Александра Шовковского. А еще эпический диалог Валерия Лобановского со своими подопечными.

Перед стартом серии пенальти все игроки присели на землю, – вспоминает Сергей Коновалов. – Получилось так, что я сидел недалеко от Лобановского, он спрашивал, кто будет бить. Сразу было понятно: Шева, Ребруха, Каха. Нужно было еще два человека. Многие сняли бутсы и не хотели брать на себя ответственность. Васильевич говорит: "Мало, нужны еще двое!" Я имел неосторожность, сидя на пятой точке, сказать тренеру: "Васильевич, я могу пробить!" Лобановский после паузы, посмотрев на меня, сказал: "Сергей! Пробить и я могу. Забить надо!"

Ход ударов в серии выглядел максимально драматично:

0:1 – Ребров, 1:1 – Чижек, 1:2 – Каладзе, 1:2 – Вотава (вратарь), 1:2 – Шевченко (вратарь), 1:2 – Страчены (вратарь), 1:2 – Коновалов (вратарь), 1:2 – Баранек (вратарь), 1:3 – Дмитрулин.

Гусин протв Локвенца / фото из соцсетей

Автор победного удара Юрий Дмитрулин впоследствии назовет тот матч со Спартой самым тяжелым в карьере:

Особенно никаких слов не было. Никто специально ничего не говорил. Кто уверен, тот и идет бить. У кого сил осталось больше. Я смотрю, что больше никто не хочет. Поднял руку.

И забил!

После игры наставник пражан Зденек Щасны отдал должное сопернику и справедливо отметил: "Динамо безусловно должно играть в Лиге чемпионов. Без него уже сложно представить эти соревнования. Мне очень жаль, что Динамо и Спарта встретились в квалификационном раунде".

Однако их встреча подарила яркие эмоции и невероятную развязку, о которой надо рассказывать детям.